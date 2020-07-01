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Güney Kıbrıs'ta 1 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta bugün yapılan testler sonucunda 1 yeni vakanın tespit edildiği açıklandı.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 17:20
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Güney Kıbrıs'ta 1 yeni vaka

Güney'de bugün bin 204 test yapıldığı ve 1 yeni vakanın tespit edildiği ifade edildi. 

Toplam vaka sayısının 999'a yükseldiği Güney kıbrıs'ta toplam can kaybı sayısı ise 26. 

Bugün tespit edilen söz konusu vakanın temas yoluyla bulaştığı eklendi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
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