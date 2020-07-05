Güney Kıbrıs'ta 1 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde bugün yapılan testler sonucunda bir yeni vakanın tespit edildiği kaydedildi.
Kıbrıs'ın güneyinde bugün bin 445 test yapıldı ve 1 yeni vaka tespit edildi.
Toplam vaka sayısı bin 3'e çıkarken toplam can kaybı sayısı ise 26.
Güney Kıbrıs'ta bugün bin 445 test yapıldı, 1 yeni vakaya rastlandı.
Kıbrıs'ın güneyinde bugün yapılan testler sonucunda bir yeni vakanın tespit edildiği kaydedildi.
Kıbrıs'ın güneyinde bugün bin 445 test yapıldı ve 1 yeni vaka tespit edildi.
Toplam vaka sayısı bin 3'e çıkarken toplam can kaybı sayısı ise 26.