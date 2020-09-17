Güney Kıbrıs'ta 10 yeni vaka!

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 1,951 test yapıldı, 10 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Toplam vaka sayısı ise 1558’e yükseldi.
Son Güncelleme: 17.09.2020 17:54
Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 1,951 test yapıldı, 10 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 1,951 test yapıldı, 10 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Toplam vaka sayısı ise 1558’e yükseldi.