Güney Kıbrıs'ta 128 yeni vaka!

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 27,085 test yapıldı,128 yeni vaka tespit edildi.
Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda toplam vaka sayısı ise 31,124’e ulaştığı bildirildi.
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 27,085 test yapıldı,128 yeni vaka tespit edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 27,085 test yapıldı,128 yeni vaka tespit edildi.
Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda toplam vaka sayısı ise 31,124’e ulaştığı bildirildi.