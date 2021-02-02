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Güney Kıbrıs'ta 128 yeni vaka!

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 27,085 test yapıldı,128 yeni vaka tespit edildi.

02 Şubat 2021 Salı 20:24
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Güney Kıbrıs'ta 128 yeni vaka!

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 27,085 test yapıldı,128 yeni vaka tespit edildi.

Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda toplam vaka sayısı ise 31,124’e ulaştığı bildirildi.

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