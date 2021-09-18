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Güney Kıbrıs'ta 140 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde 53.427 test yapıldı, 140 kişi pozitif olarak tespit edildi. Güneydeki pozitiflik oranı ise 0.26 olarak açıklandı.

18 Eylül 2021 Cumartesi 19:59
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Güney Kıbrıs'ta 140 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde 53.427 test yapıldı, 140 kişi pozitif olarak tespit edildi. Güneydeki pozitiflik oranı ise 0.26 olarak açıklandı.

Yaşları 59 ve 92 olan iki kişi ise hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs
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