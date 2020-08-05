Güney Kıbrıs'ta 15 yeni vaka

Rum Sağlık Bakanlığı’nın Epidemiyolojik Gözetim Birimi tarafından yapılan açıklamada bugün yapılan 3,132 testten 15 yeni pozitif vakaya rastlandığı kaydedildi.
Toplam vaka sayısı 1,195’e ulaştı.
Tesbit edilen 15 vaka ile ilgili detaylar şöyle:
- Pozitif vaka ile temas eden 7 kişi.
- Semptom göstermesi üzere doktor yönlendirmesi ile test yapan 1 kişi
- Purnara’da bulunan 2 göçmen
- Amsterdam’dan 4/8/2020 tarihinde adaya dönüş yapan ve B kategorisi bir ülkeden geldiği için havalimanında test yapılan Kıbrıslı 1 kişi
- Kendi girişimleri ile test yaptıran 4 kişi.
Son Güncelleme: 05.08.2020 18:28