Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Kendisini aldattığını düşünerek darp etti
Kendisini aldattığını düşünerek darp etti
Markette fazla vakit geçirdi diye eşini yumrukladı
Markette fazla vakit geçirdi diye...
Zorla adam kaçırdılar
Zorla adam kaçırdılar
Tartıştığı kişiye tabak fırlattı
Tartıştığı kişiye tabak fırlattı
Sahtekarlıkla kredi temini
Sahtekarlıkla kredi temini

Güney Kıbrıs'ta 15 yeni vaka

Rum Sağlık Bakanlığı’nın Epidemiyolojik Gözetim Birimi tarafından yapılan açıklamada bugün yapılan 3,132 testten 15 yeni pozitif vakaya rastlandığı kaydedildi.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:59
1035 Okunma
Güney Kıbrıs'ta 15 yeni vaka

Rum Sağlık Bakanlığı’nın Epidemiyolojik Gözetim Birimi tarafından yapılan açıklamada bugün yapılan 3,132 testten 15  yeni pozitif vakaya rastlandığı kaydedildi.

Toplam vaka sayısı 1,195’e ulaştı.

Tesbit edilen 15 vaka ile ilgili detaylar şöyle:

  • Pozitif vaka ile temas eden 7 kişi.
  • Semptom göstermesi üzere doktor yönlendirmesi ile test yapan 1 kişi
  • Purnara’da bulunan 2 göçmen
  • Amsterdam’dan 4/8/2020 tarihinde adaya dönüş yapan ve B kategorisi bir ülkeden geldiği için havalimanında test yapılan Kıbrıslı 1 kişi
  • Kendi girişimleri ile test yaptıran 4 kişi.
Son Güncelleme: 05.08.2020 18:28
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zehirli dumanlar Kıbrıs’a ulaşmadı
Zehirli dumanlar Kıbrıs’a ulaşmadı
Güney Kıbrıs'ta 25 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 25 yeni vaka
Rum Basını : "Yunanistan'ın B kategorisine indirilmesine tepkiler
Rum Basını : "Yunanistan'ın B kategorisine indirilmesine tepkiler
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim