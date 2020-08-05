Güney Kıbrıs'ta 15 yeni vaka

Rum Sağlık Bakanlığı’nın Epidemiyolojik Gözetim Birimi tarafından yapılan açıklamada bugün yapılan 3,132 testten 15 yeni pozitif vakaya rastlandığı kaydedildi.

Toplam vaka sayısı 1,195’e ulaştı.

Tesbit edilen 15 vaka ile ilgili detaylar şöyle: