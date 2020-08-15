Güney Kıbrıs'ta 16 yaşındaki çocuk banka soydu

Fileleftheros gazetesi “Soyguncu, Çocuk ve Yalınayak” başlıklı haberinde, bıçak tehdidiyle bankayı soyan Kıbrıslı Rum’un reşit bile olmadığını, soygun sonrasında yürüyerek kaçtığını, geride bıraktığı izlerden dolayı da daha sonra yakalandığını yazdı.

Banka etrafından bir an önce uzaklaşmak için bir ara koşan 16 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un ayakkabısından birini istemeden de olsa geride bıraktığını yazan gazete, bu durumun, yakalanmasını kolaylaştırdığını belirtti.

Habere göre bahse konu kişi, yaşından dolayı devletin ilgili birimleri tarafından özel muamele görecek. Tutuklama konusunda Rum Sosyal Hizmetler Birimi’ne de haber verildi.