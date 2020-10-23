Güney Kıbrıs'ta 160 yeni vaka!

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 4327 test yapıldı; yapılan testler neticesinde 160 yeni vaka saptandı.

Güneydeki toplam vaka sayısı 3314 oldu.

Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs vakalarında son günlerde yaşanan rekor artışlar nedeniyle dün yeni önlemler getirilmişti.

Rum Bakanlar Kurulunun dün yaptığı toplantıda, mevcut önlemlerin artırılmasına, aynı zamanda Limasol ve Baf’ta bazı yeni kısıtlamalar getirilmesine karar verilmişti.

Limasol ve Baf için geçerli olacak olan önlemler şöyle açıklanmıştı:

“1. Yeme içme alanlarının gece 22.30’a kadar hizmet vermesi, 2. Acil sağlık sebepleri veya iş amaçlı gidiş gelişler haricinde sokağa çıkmanın 23.00’dan itibaren yasaklanması, 3. 18 yaş altı çocukların akşamları yaptığı tüm faaliyetlerin (spor, sosyal vb) yasaklanması, 4. Bu iki şehirde de 18 yaş altı tüm spor müsabakalarının askıya alınması.”