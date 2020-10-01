Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kendilerine baktı diye adam dövdüler
Kendilerine baktı diye adam dövdüler
5 yıl hapis cezası kararının düşürülmesi talebine ret
5 yıl hapis cezası kararının...
Hırsız teminatla serbest kaldı
Hırsız teminatla serbest kaldı
Barışmak istediği eşini kaçırdı, tutuklandı
Barışmak istediği eşini kaçırdı, tutuklandı
Baktı diye darp edildi
Baktı diye darp edildi

Güney Kıbrıs'ta 17 yeni vaka!

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 2,454 test yapıldı, 17 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.

01 Ekim 2020 Perşembe 17:52
729 Okunma
Güney Kıbrıs'ta 17 yeni vaka!

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 2,454 test yapıldı, 17 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.

Toplam vaka sayısı ise 1772’ye yükseldi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'de yaşları 10 ile 17 arasında değişen 10 çocuk okul kundakladı
Güney'de yaşları 10 ile 17 arasında değişen 10 çocuk okul kundakladı
Güney Kıbrıs'ta 12 yeni vaka!
Güney Kıbrıs'ta 12 yeni vaka!
Güney Kıbrıs’taki koronavirüs vaka sayısının artış göstermesi endişeye neden oldu
Güney Kıbrıs’taki koronavirüs vaka sayısının artış göstermesi endişeye neden oldu
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim