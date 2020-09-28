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Güney Kıbrıs'ta 17 yeni vaka!

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 2,465 test yapıldı, 17 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.

28 Eylül 2020 Pazartesi 17:58
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Güney Kıbrıs'ta 17 yeni vaka!

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 2,465  test yapıldı, 17 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.

Toplam vaka sayısı ise 1713’ya yükseldi.

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