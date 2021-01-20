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Güney Kıbrıs'ta 178 yeni vaka

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 9,884 test yapıldı, 178 yeni vaka tespit edildi.

20 Ocak 2021 Çarşamba 19:42
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Güney Kıbrıs'ta 178 yeni vaka

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 9,884 test yapıldı, 178 yeni vaka tespit edildi.

Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda toplam vaka sayısı ise 29,472’ye ulaştığı bildirildi.

Son Güncelleme: 20.01.2021 20:44
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