Güney Kıbrıs'ta 178 yeni vaka

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 9,884 test yapıldı, 178 yeni vaka tespit edildi.
Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda toplam vaka sayısı ise 29,472’ye ulaştığı bildirildi.
Son Güncelleme: 20.01.2021 20:44
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 9,884 test yapıldı, 178 yeni vaka tespit edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 9,884 test yapıldı, 178 yeni vaka tespit edildi.
Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda toplam vaka sayısı ise 29,472’ye ulaştığı bildirildi.