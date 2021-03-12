Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası

Güney Kıbrıs'ta 2 can kaybı

Güney Kıbrıs'ta bugün 70 ve 69 yaşındaki 2 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

12 Mart 2021 Cuma 20:51
535 Okunma
Güney Kıbrıs'ta 2 can kaybı

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 57,337 test yapıldı, 383 yeni vaka tespit edildi.

Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda ölü sayısı toplam 238 olurken, toplam vaka sayısı ise 38,879’a ulaştığı bildirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATHİENU’DAKİ OKUL FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİNE SAHİP İLK OKUL OLDU
ATHİENU’DAKİ OKUL FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİNE SAHİP İLK OKUL OLDU
4 VAKADAN 1’İ İNGİLTERE’DEKİ MUTASYON VARYANTI
4 VAKADAN 1’İ İNGİLTERE’DEKİ MUTASYON VARYANTI
Ara bölgeye dikenli tel çekme kararı gündem olmaya devam ediyor
Ara bölgeye dikenli tel çekme kararı gündem olmaya devam ediyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim