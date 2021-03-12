Güney Kıbrıs'ta 2 can kaybı

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 57,337 test yapıldı, 383 yeni vaka tespit edildi.
Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda ölü sayısı toplam 238 olurken, toplam vaka sayısı ise 38,879’a ulaştığı bildirildi.
Güney Kıbrıs'ta bugün 70 ve 69 yaşındaki 2 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 57,337 test yapıldı, 383 yeni vaka tespit edildi.
Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda ölü sayısı toplam 238 olurken, toplam vaka sayısı ise 38,879’a ulaştığı bildirildi.