Güney Kıbrıs'ta 2 can kaybı

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 57,337 test yapıldı, 383 yeni vaka tespit edildi.

Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda ölü sayısı toplam 238 olurken, toplam vaka sayısı ise 38,879’a ulaştığı bildirildi.