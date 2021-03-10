Güney Kıbrıs'ta 2 kişi hayatını kaybetti

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 34,079 test yapıldı, 415 yeni vaka tespit edildi.

Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda ölü sayısı toplam 235 olurken, toplam vaka sayısı ise 38,065’e ulaştığı bildirildi.