Güney Kıbrıs'ta 2 kişi hayatını kaybetti

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 34,079 test yapıldı, 415 yeni vaka tespit edildi.
Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda ölü sayısı toplam 235 olurken, toplam vaka sayısı ise 38,065’e ulaştığı bildirildi.
Güney Kıbrıs'ta bugün 58 ve 76 yaşındaki 2 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 34,079 test yapıldı, 415 yeni vaka tespit edildi.
Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda ölü sayısı toplam 235 olurken, toplam vaka sayısı ise 38,065’e ulaştığı bildirildi.