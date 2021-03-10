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Güney Kıbrıs'ta 2 kişi hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs'ta bugün 58 ve 76 yaşındaki 2 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

10 Mart 2021 Çarşamba 20:31
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Güney Kıbrıs'ta 2 kişi hayatını kaybetti

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 34,079 test yapıldı, 415 yeni vaka tespit edildi.

Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda ölü sayısı toplam 235 olurken, toplam vaka sayısı ise 38,065’e ulaştığı bildirildi.

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