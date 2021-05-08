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Güney Kıbrıs'ta 2 yeni can kaybı,397 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 334’e, toplam vaka sayısı ise 69 bin 163'e yükseldi.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 20:59
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Güney Kıbrıs'ta 2 yeni can kaybı,397 yeni vaka

Tedavi gören 233 kişiden 59'unun durumununsa ciddi olduğu kaydedildi.

Hayatını kaybeden 79 yaşındaki kadın ile  82 yaşındaki erkeğin her ikisinin de aşı geçmişi olduğu belirtildi.

Son Güncelleme: 08.05.2021 21:05
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüsGKRY
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