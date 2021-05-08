Güney Kıbrıs'ta 2 yeni can kaybı,397 yeni vaka

Tedavi gören 233 kişiden 59'unun durumununsa ciddi olduğu kaydedildi.
Hayatını kaybeden 79 yaşındaki kadın ile 82 yaşındaki erkeğin her ikisinin de aşı geçmişi olduğu belirtildi.
Son Güncelleme: 08.05.2021 21:05
Güney Kıbrıs'ta korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 334’e, toplam vaka sayısı ise 69 bin 163'e yükseldi.
Tedavi gören 233 kişiden 59'unun durumununsa ciddi olduğu kaydedildi.
Hayatını kaybeden 79 yaşındaki kadın ile 82 yaşındaki erkeğin her ikisinin de aşı geçmişi olduğu belirtildi.