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Güney Kıbrıs'ta 21 yeni vaka daha açıklandı

24 saatte vakalarının sayısı 83'e yükseldi.

13 Ekim 2020 Salı 22:29
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Güney Kıbrıs'ta 21 yeni vaka daha açıklandı

güney Kıbrıs'ta 21 yeni vaka daha açıklandı.

Akşam saatlerinde açıklanan 62 vakanın ardından yapılan yeni açıklamada 21 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi.

Son 24 saatte tespit edilen yeni koronavirüs vakalarının sayısı 83'e yükseldi.

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