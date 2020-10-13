güney Kıbrıs'ta 21 yeni vaka daha açıklandı.
Akşam saatlerinde açıklanan 62 vakanın ardından yapılan yeni açıklamada 21 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi.
Son 24 saatte tespit edilen yeni koronavirüs vakalarının sayısı 83'e yükseldi.
24 saatte vakalarının sayısı 83'e yükseldi.
güney Kıbrıs'ta 21 yeni vaka daha açıklandı.
Akşam saatlerinde açıklanan 62 vakanın ardından yapılan yeni açıklamada 21 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi.
Son 24 saatte tespit edilen yeni koronavirüs vakalarının sayısı 83'e yükseldi.