Güney Kıbrıs'ta 212 kişi hakkında yasal işlem

Kıbrıs’ın güneyinde, ülkemizde olduğu gibi saat 21.00 ila 06.00 arası tam sokağa çıkma yasağı bulunuyor.

Rum polisinin söz konusu saatlerde denetlemeleri artırdığı söylenirken, dün 2 bin 500 kişinin denetlendiği öğrenildi.

2 bin 500 kişiden 212’sinin hakkında da yasal işlem başlatıldığı söylenirken, Rum polisinin denetimlerine daha sıkı devam edeceği belirtildi.

LARNAKA’DAKİ OLAY ŞAŞIRTTI

Rum Polisinden yetkililerin yaptığı açıklamada dün akşam Larnaka’daki bir apartman dairesinde 24 kişinin toplandığı ve parti yaptığı söylendi.

Söz konusu 24 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, bu kişilerin tüm uyarılara rağmen bir dairede parti düzenlemesi tepki çekti.

Kıbrıs Postası