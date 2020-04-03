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Güney Kıbrıs'ta 299 kişiye yasal işlem

Güney'de bugüne kadar 105 bin 994 kişinin denetlendiği söylenirken, toplam 3 bin 301 kişinin ise sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirtildi.

03 Nisan 2020 Cuma 10:37
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Güney Kıbrıs'ta 299 kişiye yasal işlem

Rum Polisinin yaptığı açıklamada, tam sokağa çıkma yasağının bulunduğu 21.00 ila 06.00 arasında toplam 18 bin 431 denetim yapıldığı söylendi.

Söz konusu denetim sayısı içerinden ise 299 kişi hakkında soruşturma başladığı söylenirken toplam soruşturma sayısının ise 3 bin 301’e çıktığı kaydedildi.

Tam sokağa çıkma yasağını bugüne kadar toplam 3 bin 301 kişinin ihlal ettiği belirtilirken toplam 105 bin 994 kişinin ise bugüne kadar denetlendiği söylendi.

Rum Polisinin denetim yaptığı bölgeler ve soruşturma sayıları:

Lefkoşa: 5 bin kontrol 79 soruşturma

Limasol: 2 bin 878 kontrol 77 soruşturma

Larnaka: 2 bin 569 kontrol 53 soruşturma

Baf: 3 bin 812 kontrol 30 soruşturma

Mağusa: Bin 937 kontrol 47 soruşturma

Güzelyurt: 947 kontrol 2 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısCoronavirüsKoronavirüs
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