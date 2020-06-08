Güney Kıbrıs'ta 3 kişinin tedavisi sürüyor

Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs vaka sayısının, dün tespit edilen 4 yeni vakayla birlikte 964’e ulaştığı bildirildi.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta dün 24 saatlik süre içerisinde 2 bin 364 test yapıldığını ve 4 yeni vakadan üçünün yurtdışından gelenler arasından çıktığını; birinin de pozitif vakalarla temaslı kişilerden birisi olduğunu yazdı.

Haberde, şu anda “Mağusa Bölgesi” Devlet Hastanesi’nde 3 kişinin COVID-19 tedavisi gördüğü; Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’nde de bir kişinin yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak, birinin ise cihaza bağlı olmadan tedavi görmeye devam ettiği belirtildi.