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Güney Kıbrıs'ta 3 kişinin tedavisi sürüyor

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vaka sayısı 964’e ulaştı. ‘Mağusa’ Devlet Hastanesi’nde 3 kişinin tedavisi sürüyor.

08 Haziran 2020 Pazartesi 11:32
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Güney Kıbrıs'ta 3 kişinin tedavisi sürüyor

Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs vaka sayısının, dün tespit edilen 4 yeni vakayla birlikte 964’e ulaştığı bildirildi.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta dün 24 saatlik süre içerisinde 2 bin 364 test yapıldığını ve 4 yeni vakadan üçünün yurtdışından gelenler arasından çıktığını; birinin de pozitif vakalarla temaslı kişilerden birisi olduğunu yazdı.

Haberde, şu anda “Mağusa Bölgesi” Devlet Hastanesi’nde 3 kişinin COVID-19 tedavisi gördüğü; Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’nde de bir kişinin yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak, birinin ise cihaza bağlı olmadan tedavi görmeye devam ettiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüsCovid-19
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