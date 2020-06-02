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Güney Kıbrıs'ta 3 yeni vaka!

Kıbrıs'ın güneyinde bugün yapılan testler sonucunda 3 yeni vakanın daha tespit edildiği açıklandı.

02 Haziran 2020 Salı 18:35
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Güney Kıbrıs'ta 3 yeni vaka!

Kıbrıs'ın güneyinde bugün bin 473 test yapıldığı açıklandı. 

Yapılan testler sonucunda bugün 3 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi. 

Toplam vaka sayısı 952'ye yükselirken toplam can kaybı ise 24.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısCoronavirüsKoronavirüs
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DOGRUCU 2020-06-02 18:42:01

Guneyde salgin uzun zamandan beri devam ediyor ve iyice ulkeye yerlesmis durumda. Bu yuzden de yeni vaka sayilari sifira dusmeden ve en az birkac hafta sifir kalmadan kapilari acmak bu salgini Kuzeyde de hortlatmak riski tasiyor. Umariz zaman yorgunlugundan dolayi politkacilarimiz yanlis kararlar vererek kapilari erkenden acmazlar. Yoksa bu sefer de gecen seferki kadar sansli olmayabiliriz.

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