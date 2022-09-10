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Güney Kıbrıs'ta 3 yılda bin 240 araç çalındı

Güney Kıbrıs’ta son üç yıl içerisinde bin 240 aracın çalındığı belirtildi.

10 Eylül 2022 Cumartesi 11:54
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Güney Kıbrıs'ta 3 yılda bin 240 araç çalındı


Fileleftheros gazetesi polisten aldığı verilere dayanarak 2020 yılından 4 Eylül 2022 tarihine kadar bin 240 aracın çalındığını, bunlardan 933’nün bulunduğunu 307’sinin ise hâlâ arandığını yazdı.

Habere göre, 2020 yılında 488; 2021’de 404; 2022 yılında ise 4 Eylül tarihine kadar 348 araç çalındı.

En çok araç çalınan bölgelerin sırasıyla Limasol ve Güney Lefkoşa olduğunu yazan gazete, bunları Baf’ın takip ettiğini belirtti.

Gazete, çalınan araçların çoğunun bulunduğunu ancak bazılarının KKTC’ye götürülmesi, barajlara atılması ya da parçalara ayrılması gibi nedenlerden dolayı hiçbir zaman bulunamadığını yazdı.

Son Güncelleme: 10.09.2022 11:55
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