Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
15 yıl hapis cezası
15 yıl hapis cezası
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandılar
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara...
4 gün daha tutuklu kalacaklar
4 gün daha tutuklu kalacaklar
Gizli ittifak çöktü
Gizli ittifak çöktü
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan tutuklandılar
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan...

Güney Kıbrıs'ta 324 yeni vaka, 2 ölüm

Güney Kıbrıs'ta 11,917 test yapıldı, toplam 324 yeni vaka tespit edildi. İki kişi ise hayatını kaybetti

12 Aralık 2020 Cumartesi 20:12
639 Okunma
Güney Kıbrıs'ta 324 yeni vaka, 2 ölüm

Güney Kıbrıs'ta 11,917 test yapıldı, toplam 324 yeni vaka tespit edildi.

Vakaların 202'si rastgele testlerde ortaya çıktı. İki kişi ise hayatını kaybetti.

Ölenlerden biri 88 diğer ise 82 yaşında erkek. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneyde 98 ölüm: 75 yaş üzerinde yoğunluk
Güneyde 98 ölüm: 75 yaş üzerinde yoğunluk
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 424 yeni vaka, 3 ölüm!
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 424 yeni vaka, 3 ölüm!
Güney Kıbrıs’ta Aralık Ayının İlk On Gününde Rakamlar Korkutucu
Güney Kıbrıs’ta Aralık Ayının İlk On Gününde Rakamlar Korkutucu
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim