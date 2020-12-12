Güney Kıbrıs'ta 324 yeni vaka, 2 ölüm

Güney Kıbrıs'ta 11,917 test yapıldı, toplam 324 yeni vaka tespit edildi.
Vakaların 202'si rastgele testlerde ortaya çıktı. İki kişi ise hayatını kaybetti.
Ölenlerden biri 88 diğer ise 82 yaşında erkek.
Güney Kıbrıs'ta 11,917 test yapıldı, toplam 324 yeni vaka tespit edildi. İki kişi ise hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs'ta 11,917 test yapıldı, toplam 324 yeni vaka tespit edildi.
Vakaların 202'si rastgele testlerde ortaya çıktı. İki kişi ise hayatını kaybetti.
Ölenlerden biri 88 diğer ise 82 yaşında erkek.