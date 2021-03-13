Güney Kıbrıs'ta 398 yeni vaka tespit edildi

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 43,940 test yapıldı, 398 yeni vaka tespit edildi.
Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda toplam vaka sayısı ise 39,277’ye ulaştığı bildirildi.
Son Güncelleme: 13.03.2021 22:54
Güney Kıbrıs'ta korona virüste son durum...
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 43,940 test yapıldı, 398 yeni vaka tespit edildi.
Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda toplam vaka sayısı ise 39,277’ye ulaştığı bildirildi.