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Güney Kıbrıs'ta 398 yeni vaka tespit edildi

Güney Kıbrıs'ta korona virüste son durum...

13 Mart 2021 Cumartesi 20:37
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Güney Kıbrıs'ta 398 yeni vaka tespit edildi

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 43,940 test yapıldı, 398 yeni vaka tespit edildi.

Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda toplam vaka sayısı ise 39,277’ye ulaştığı bildirildi.

Son Güncelleme: 13.03.2021 22:54
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