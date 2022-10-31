Güney Kıbrıs'ta 4 yeni AIDS varyantı

Alithia gazetesi, Kostrikis öncülüğündeki grubun, 4 rekombinant HIV-1 varyantı keşfetmesinin bilimsel açıdan büyük öneme sahip olduğunu yazdı.

Adada şu anda HIV 1’in beş rekombinant varyantının bulunduğunu ve bulaştığını yazan gazete, altıncı bir varyantın varlığı konusunda da araştırma yapıldığını belirtti.

Bu 4 yeni varyantın, Kıbrıslı Türk bilim insanı Çiçek Topçu’nun doktora teziyle ilgili yaptığı araştırma sırasında keşfedildiğini belirten gazete, araştırmada HIV-1 virüsü bulaşan 305 kişinin yer aldığını yazdı.

Habere göre araştırma sonuçları ABD’de bulunan Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’na gönderildi.