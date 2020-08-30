Güney Kıbrıs'ta 4 yeni vaka

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 2,845 test yapıldı, 4 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Toplam vaka sayısı ise 1487’ye yükseldi.
Son Güncelleme: 30.08.2020 18:42
Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 2,845 test yapıldı, 4 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 2,845 test yapıldı, 4 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Toplam vaka sayısı ise 1487’ye yükseldi.