Güney Kıbrıs'ta 4 yılda 801 insan ticareti kurbanı

Fileleftheros gazetesi; “Kıbrıs’ta Tacir Çeteleri” başlıklı haberinde, GRETA’nın raporunun içeriğinde yer alan verilere geniş şekilde yer verdi.

Gazete rapora dayanarak, Güney Kıbrıs’ta 2015’ten 2019 yılına kadar insan ticareti kurbanı olduğu varsayılan 801 kişinin tespit edildiğini, bunlardan 190’nın resmi olarak tanımlandığını yazdı.

İnsan ticaretine ilişkin kurbanların yüzde 80’inin kadın olduğunu yazan gazete, bunlardan birçoğunun cinsel sömürü mağduru olduğunu belirtti.

Gazete yine rapora dayanarak, tanımlanan mağdurlardan -kadınlardan- esas faydalanma şeklinin cinsel sömürü olduğunu, bununla ilgili olarak da 70 durumun tespit edildiğini yazdı.

Bu durumu, 37 vakanın tespit edildiği zoraki evliliklerin takip ettiğini yazan gazete, iş sömürüsüne ilişkin 11, yasa dışı evlat edinme konusunda ise 2 olayın tespit edildiğini belirtti.

Habere göre, cinsel ve emek sömürüsüyle bağlantılı olarak 25 olay tespit edildi.

Erkeklerin ise daha çok emek sömürü mağduru olduklarının, bununla ilgili 32 durumun belirlendiğini yazan gazete, suç eylemlerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak 3 mağdurun tespit edildiğini belirtti.

Habere göre, çocuklarla ilgili olarak kurban sayısı ise, 5’i erkek 2’si kız olmak üzere 7 olarak verildi.

Mağdurların çoğunun yabancı uyruklu olduğunu yazan gazete, bunların daha çok Romanya (33 kişi), Hindistan (26 kişi), Bulgaristan (18 kişi), Ukrayna (13) ve Bangladeş (9 kişi) olduğunu, Kıbrıslı olarak ise 2 kişinin tespit edildiğini belirtti.

Habere göre, İnsan Ticareti Bağımsız Uzmanı Rita Superman, Güney Kıbrıs’ta hiç kimsenin kaçamayacağı daha şiddetli ve organize örgütlerin – çetelerin - bulunduğunu, tacirlerin saklanmayı çok iyi bildiğini söyledi.

Superman, insan ticaretinde artış söz konusu olduğuna, bunun, Koronavirüs sürecinde internet üzerinden dönen gizli bir olay olduğuna dikkati çekti.

Tacirlerin, saklanmayı çok iyi bildiğini söyleyen Superman, polisin, tacirlere ulaşmasının ve insan ticareti mağdurlarını tespit etmesinin zor olduğunu belirtti.

Superman, bu tür örgütlerin - çetelerin, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerde de bulunduğuna dikkati çekti.

Politis; “Trafficking Açık Yara” başlıklı haberinde, GRETA’nın raporunun odağında, insan ticareti mağdurlarının yargıya ulaşması ve iç hukukun etkinliği konusundaki eksikliklerin bulunduğunu belirtti.

GRETA’nın, Güney Kıbrıs’ın insan ticareti destinasyonu açısından ilk sıralarda yer almaya devam ettiğini belirttiğini yazan gazete, 2015-2019 yılları arasındaki olası insan ticareti mağdurlarının rakamının ise 801 olarak verildiğini kaydetti.

İnsan ticaretine karşı mücadele politikalarının ve ilgili yasaların iyileştirilmesi adına Güney Kıbrıs tarafından son yıllarda bazı olumlu adımların atıldığının ifade edildiği raporda, GRETA’nın, emek sömürüsü amaçlı ticarete ilişkin hükümlü sayısının düşük olduğuna dikkati çektiğini yazan gazete, GRETA’nın insan ticareti olaylarının daha hızlı bir şekilde araştırılması, kovuşturmaların sağlanması ve etkili sonuç alınması için de Rum makamlarına çağrıda bulunduğunu belirtti.

Habere göre; GRETA raporunda ayrıca, Rum makamlarının geçtiğimiz dört yıl boyunca insan ticareti kurbanlarına hukuki yardım sağlanmaması konusundaki endişesini de dile getirdi.

GRETA ayrıca, Güney Kıbrıs’ın insan ticareti kurbanlarının yargıya ulaşmasının kolaylaştırılması için çabalarını yoğunlaştırmasını da talep etti.

2015-2019 yılları arasında, insan ticareti davalarında, ceza mahkemesi yargıcının kararıyla tazminat kararı emsallerinin de bulunmadığına dikkati çeken GRETA, mağdurların desteklenmesine ilişkin fonun kurulmasında gecikmeler yaşandığını kaydetti.

GRETA, herhangi bir insan ticareti mağdurunun Güney Kıbrıs’taki devletten tazminat almadığını da vurguladı.

Rum Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Cocis Hristoduludu gazeteye yaptığı açıklamada, GRETA’nın tavsiyelerinin dikkate alınması gerektiğini belirtirken, devletin ve sivil örgütlerin bu sorunun ve rapordan ortaya çıkan unsurların doğru şekilde göğüslenmesine katkı koyacağına inandığını söyledi