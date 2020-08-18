Güney Kıbrıs'ta 8 yeni vaka!

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 4,315 test yapıldı, 8 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Toplam vaka sayısı 1.359’a yükseldi.
Son Güncelleme: 18.08.2020 18:14
Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 4,315 test yapıldı, 8 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 4,315 test yapıldı, 8 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Toplam vaka sayısı 1.359’a yükseldi.