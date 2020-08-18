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Güney Kıbrıs'ta 8 yeni vaka!

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 4,315 test yapıldı, 8 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.

18 Ağustos 2020 Salı 18:12
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Güney Kıbrıs'ta 8 yeni vaka!

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 4,315 test yapıldı, 8 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.

Toplam vaka sayısı 1.359’a yükseldi.

Son Güncelleme: 18.08.2020 18:14
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
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