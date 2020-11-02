Güney Kıbrıs'ta 9 hasta yoğun bakımda

Güney Kıbrıs’ta dün 3 bin 53 koronavirüs testi yapıldı ve 197 pozitif vakaya rastlandı. Toplam vaka sayısı 4 bin 563'e ulaştı. En fazla vakaların görüldüğü Limasol ve Baf’taki iki bölgede yapılan tanı testlerinin sayısı artırıldı.

43 hasta tedavi ediliyor

Mağusa Rum Hastanesi’nde dördü yoğun bakım biriminde olmak üzere 26 kişiyi tedavi ediliyor. Lefkoşa Rum Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde 5 hasta tedavi edilirken, 8 kişi de aynı hastanenin Covid koğuşunda tedavi görüyor.

Vakaların çoğu, temas takibinden tespit edildi

Temaslı izleme yoluyla alınan 300 numuneden 81 yeni enfeksiyon belirlendi.

Özel girişim yoluyla alınan 826 numuneden 73 vaka tespit edildi.

Genel hastanelerdeki laboratuvarlardan alınan 130 numuneden 10 vaka bulundu.

16 yolcu pozitif

Yolcu ve geri dönüş kontrol sistemi kapsamında alınan 978 numuneden 16 vaka tespit edildi.

Okul programı kapsamında alınan 254 numuneden 4 vaka belirlendi.

Göç programı kapsamında alınan 78 örnekten 4 vaka tespit edildi.

Sporculardan alınan 33 örnekten 1 vaka belirlendi.

Kişisel doktorlar tarafından sevk programı kapsamında alınan 198 numunenin tamamı negatif çıktı.

İki bölgede vakalar artıyor

Kyperounta'da örnekleme kapsamında alınan 250 örnekten 8 vaka bulundu. Polis Chrysochous'da yapılan 6 rastgele test de negatif çıktı.

Kyperounta’da üzüm hasadı hariç dışarıya çıkılamıyor

Poli Hrisofu belediye başkanı Yotis Papahristofis, geçen gün yaptığı açıklamada 28 lise ve 15 ortaokul öğrencisinin yanı sıra 2 eğitimciye koronavirüs teşhisi konulduğunu söyledi.

Kyperounta muhtarı Yorgos Panayotu ise bölgede yaklaşık 20 vaka tespit edildiğini belirtti. Bölge sakinlerinin ev karantinasında olduğunu ve sadece üzüm hasadı için tarlalarına gittiğini vurguladı.