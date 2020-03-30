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Güney Kıbrıs'ta 9 Kişi Yoğun Bakımda

Hayatını kaybedenlerle ilgili yaş ortalaması 64

30 Mart 2020 Pazartesi 17:25
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Güney Kıbrıs'ta 9 Kişi Yoğun Bakımda

Güney Kıbrıs’ta dün korona virüsten kaynaklanan yeni ölümle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükselirken, son 24 saat içerisinde 35 yeni vaka tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısı 214’e ulaştı.

9 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğü ve durumlarının kritik olduğunu bildirildi

Dün akşam meydana gelen yeni ölümle birlikte Rum kesiminde korona virüsten hayatını kaybedenlerin toplam sayısı beşi erkek, biri kadın olmak üzere toplam 6’ya yükseldi. 

Hayatını kaybedenlerle ilgili yaş ortalaması ise 64 

Dün tespit edilen 35 yeni vakadan ikisinin yurt dışından Güney Kıbrıs’a dönen kişiler olduğunu  belirten gazete, 31 kişinin teyit edilmiş vakalarla temas sonucu virüsü kaptığını, iki kişinin ise virüsü nasıl kaptığının bilinmediğini ifade etti.

Habere göre, Kıbrıs Üniversitesi Biyoteknoloji ve Viroloji Profesörü ve Sağlık Bakanlığı'nın virüs Danışma Komitesi Üyesi Dr. Leondios Kostrikis açıklamasında, Güney Kıbrıs’ta korona virüsle ilgili toplam 6 bin 447 laboratuvar analizi yapıldığını, hastalığa yakalanan 18 kişinin bunu atlattığını, 126 vakanın ise teyit edilmiş vakaların temaslarının takibe alınması sonucu tespit edildiğini dile getirdi.

Dün akşam meydana gelen yeni ölümle birlikte Rum kesiminde korona virüsten hayatını kaybedenlerin toplam sayısının beşi erkek, biri  kadın olmak üzere toplam 6’ya yükseldiğini  yineleyen gazete, hayatını kaybedenlerle ilgili yaş ortalamasının 64 olduğunu kaydetti.

Dün akşamüzeri 3’e kadar, “Mağusa” bölgesindeki hastanede 5’i yoğun bakımda olmak üzere, 26 kişinin korona virüs tedavisi görmekte olduğunu  yazan gazete, 3 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Son Güncelleme: 30.03.2020 19:06
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
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