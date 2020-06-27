Güney Kıbrıs'ta akaryakıt satışları yüzde 57,9 arttı

Kıbrıs Rum İstatistik Dairesi (Cystat) tarafından Mayıs ayında yayımlanan verilere göre, toplam akaryakıt satışları bir önceki aya göre yüzde 57,9 arttı.

Toplam satışlar 89.120 ton olarak gerçekleşti.

Cystat, gazyağı ve sıvılaştırılmış petrol gazları dışında tüm yakıt satışlarının arttığını söyledi.

Mayıs ayında akaryakıt istasyonlarından yapılan satışlar Nisan ayına kıyasla iki katına çıkarak 46.416 tonu buldu.

Kurşunsuz benzin satışları bir önceki aya göre yüzde 129 artarken, Dizel Düşük Sülfür yüzde 88,5 arttı.

Kurşunsuz Benzin 95, kriz öncesi seviyelerin gerisinde kalırken, dizel satışları Covid-19 kriz seviyelerine ulaştı.

Mayıs 2020 sonunda petrol ürünlerinin toplam stokları, bir önceki ayın sonuna göre yüzde 15,5 oranında azaldı.

Cystat'a göre, Mayıs 2019'a kıyasla, toplam yakıt satışları yüzde 33,4 oranında azaldı.

Benzin satışları yüzde 35,6, dizel düşük sülfür yüzde 12,9 ve uçak yakıtı da yüzde 95,4 azaldı.

Akaryakıt istasyonlarından yapılan satışlar Mayıs 2020'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 azaldı.