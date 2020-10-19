Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Üzerinden uyuşturucu çıktı
Üzerinden uyuşturucu çıktı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Evinde hassas terazi ve uyuşturucu bulundu
Evinde hassas terazi ve uyuşturucu...
7 gün daha tutuklu kalacak
7 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu davasında karar verildi
Uyuşturucu davasında karar verildi

Güney Kıbrıs'ta Başkanlık Sarayı'nda covid-19 alarmı

Güney Kıbrıs Başkanlık Sarayı’nda görevli bir polis memurunda korona virüs tespit edildiği, Rum lider Nikos Anastasiadis de dahil olmak üzere sarayda görevli personele test yapılacağı bildirildi.

19 Ekim 2020 Pazartesi 13:52
1036 Okunma
Güney Kıbrıs'ta Başkanlık Sarayı'nda covid-19 alarmı

Güney Kıbrıs Başkanlık Sarayı’nda görevli bir polis memurunda korona virüs tespit edildiği,  Rum lider Nikos Anastasiadis de dahil olmak üzere sarayda görevli personele test yapılacağı bildirildi.

Güneydeki haber kaynakları, Anastasiadis’in korumalarından birinde korona virüsü tespit edilmesinin ardından Başkanlık Sarayı’nda alarm durumuna geçildiğini belirttiler.

Filyasyon ekibinin bugün sarayda temaslı takibinde bulunduğu ve başkanlık korumalarına yapılan testlerin şu an için negatif çıktığı belirtilen haberde, geçtiğimiz hafta Brüksel’deki AB Zirvesi’ne katılan Anastasiadis’in de teste tabi tutulacağı vurgulandı.

Başkanlık Sarayı’nda ise gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneyde ikinci dalga endişesi
Güneyde ikinci dalga endişesi
Güneyde vaka sayısı 2 bin 644’e ulaştı
Güneyde vaka sayısı 2 bin 644’e ulaştı
Güney Kıbrıs'ta 202 yeni vaka!
Güney Kıbrıs'ta 202 yeni vaka!
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim