Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin
Kötü ağız kokusunu hafife almayın
Kötü ağız kokusunu hafife almayın...
Kırmızı pancarın faydaları nelerdir?
Öyle faydaları var ki...

Güney Kıbrıs'ta bin 369 test, 2 yeni vaka!

Kıbrıs'ın güneyinde bugün yapılan testler sonucunda 2 yeni vakaya daha rastlandığı açıklandı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 17:22
573 Okunma
Güney Kıbrıs'ta bin 369 test, 2 yeni vaka!

Güney Kıbrıs'ta bugün bin 369 test yapıldığı ve bu testler sonucunda 2 yeni vakaya rastlandığı belirtildi. 

Toplam vaka sayısı 974'e yükselirken toplam can kaybı sayısı ise 25.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Dogrucu 2020-06-10 19:32:40

Bugun Guneyde 1369 test yapildi Kuzeyde ise sadece 48 test yapildi. HALA DAHA kapilari limanlari neden ACMAYIN dedigimizi anlayamayanlar varsa bu rakamlar gonusur. Rakamlara baksinlar belki annarlar. Basak turlu annatamayyoruk cunku.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’dan Başbakan Tatar’a yanıt
AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’dan Başbakan Tatar’a yanıt
Güney Kıbrıs'ta işsizlik yüzde 0,5 arttı
Güney Kıbrıs'ta işsizlik yüzde 0,5 arttı
Erdoğan'ın açıklamaları Rum Basını'nda
Erdoğan'ın açıklamaları Rum Basını'nda
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim