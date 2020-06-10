Güney Kıbrıs'ta bin 369 test, 2 yeni vaka!

Güney Kıbrıs'ta bugün bin 369 test yapıldığı ve bu testler sonucunda 2 yeni vakaya rastlandığı belirtildi.
Toplam vaka sayısı 974'e yükselirken toplam can kaybı sayısı ise 25.
Kıbrıs'ın güneyinde bugün yapılan testler sonucunda 2 yeni vakaya daha rastlandığı açıklandı.
Güney Kıbrıs'ta bugün bin 369 test yapıldığı ve bu testler sonucunda 2 yeni vakaya rastlandığı belirtildi.
Toplam vaka sayısı 974'e yükselirken toplam can kaybı sayısı ise 25.
Bugun Guneyde 1369 test yapildi Kuzeyde ise sadece 48 test yapildi. HALA DAHA kapilari limanlari neden ACMAYIN dedigimizi anlayamayanlar varsa bu rakamlar gonusur. Rakamlara baksinlar belki annarlar. Basak turlu annatamayyoruk cunku.