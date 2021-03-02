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Güney Kıbrıs'ta bir can kaybı

Güney Kıbrıs'ta  bugün 52 yaşındaki 1 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

02 Mart 2021 Salı 20:01
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Güney Kıbrıs'ta bir can kaybı

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 32,933 test yapıldı, 288 yeni vaka tespit edildi.

Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda ölü sayısı toplam 232 olurken, toplam vaka sayısı ise 35,297’ye ulaştığı bildirildi.

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