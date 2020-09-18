Güney Kıbrıs'ta bir öğretmenin testi pozitif

Kıbrıs'ın güneyinde, Lefkoşa’daki bir okulda görev yapan öğretmenin Covid 19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Rum haber kaynakları, bahse konu öğretmenin testinin pozitif çıkması nedeniyle, Rum Sağlık Bakanlığı’nın öğretmenle temas eden öğretmenler ile öğrencileri zorunlu karantinaya aldığını belirtti.

Haberde, bu vakanın, perşembe günü açıklanan vakalar arasında olduğu ve daha önceden teyit edilen vakanın temas zincirinin takibi sonucunda belirlendiğinden de söz edildi.

Habere göre öğretmenin görev yaptığı okul da ilaçlandı.