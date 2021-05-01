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Güney Kıbrıs'ta bir şahsın cansız bedeni deniz kenarında bulundu.

Güney Kıbrıs’ta, balık avlarken hayatını kaybettiğine inanılan bir şahsın cansız bedeni deniz kenarında bulundu.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 13:22
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Güney Kıbrıs'ta bir şahsın cansız bedeni deniz kenarında bulundu.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta “Liopetri Deresi’nin” denizle birleştiği noktada dün sabah saatlerinde bir erkek cesedinin bulunduğunu yazdılar.
Gazete, bölgedeki diğer kişiler tarafından deniz içerisinde tespit edilen cesedin, bölgeye sık sık ahtapot avlamak için giden 65 yaşındaki bir şahsa ait olduğunu, yapılan ilk incelemede herhangi bir suç unsurunun ise tespit edilmediğini belirtti.
GENÇLER KAVGA ETTİ

Fileleftheros gazetesi ise, Perşembe günü Limasol’da toplanan 20 kadar gencin Paskalya ateşi yakmak için toplandıklarını, olay yerine polisin gitmesi üzerine ise polise taş atarak olay çıkardıklarını yazdı.
Gazete, benzer olayların söz konusu gece başka yerlerde de yaşandığını vurguladı.

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