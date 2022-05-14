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Güney Kıbrıs'ta bomba patladı!

Aris Limasol futbol takımının, Limasol’a bağlı “Agios Tihonas” caddesinde bulunan ofisi ve mağazasına dün sabah karşı patlayıcı madde yerleştirildiği haber verildi.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 13:53
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Güney Kıbrıs'ta bomba patladı!

Düşük tahrip gücüne sahip bombanın sabah karşı 02.30 sıralarında patlaması sonucunda binada maddi zarar meydana geldiğini yazan Alithia gazetesi, Rum polisinin olayın faillerini bulmak için, bölgedeki kapalı devre kamera sistemlerini incelediğini belirtti.
Rum Polisi Basın Sözcüsü Hristos Andreu’nun, yaptığı açıklamada, bunun çok ciddi bir olay olduğuna işaret ettiğini kaydeden gazete, öte yandan Rum polisinin yarın oynanacak Aris-Apollona futbol maçı için sert tedbirler alacağını ekledi.

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