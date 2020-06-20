Güney Kıbrıs'ta bugün de vaka yok!

Güney'de bugün 808 test yapıldığı ve herhangi bir vakaya rastlanmadığı açıklandı.
Yapılan testler sonucunda vaka çıkmayan 5'inci gün oldu.
Toplam vaka sayısının 985 olduğu Kıbrıs'ın güneyinde toplam can kaybı sayısı ise 26...
Güney Kıbrıs'ta bugün yapılan testler sonucunda herhangi bir koronavirüs vakasının tespit edilmediği açıklandı.
Güney'de bugün 808 test yapıldığı ve herhangi bir vakaya rastlanmadığı açıklandı.
Yapılan testler sonucunda vaka çıkmayan 5'inci gün oldu.
Toplam vaka sayısının 985 olduğu Kıbrıs'ın güneyinde toplam can kaybı sayısı ise 26...
0 olunca başlıkda belirtme, vaka olunca 2 satıe büyük yaz. Oldu algı kurgusu yaratın siz