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Güney Kıbrıs'ta Cezaevinde İlk Eşcinsel Evliliği Gerçekleşti

Rum merkezi cezaevinde tutuklu bulunan iki eşcinsel mahkûmun, dün birlikte yaşama sözleşmesi imzalamak suretiyle, hayatlarını birleştirdikleri haber verildi.

11 Ocak 2020 Cumartesi 13:07
Güney Kıbrıs'ta Cezaevinde İlk Eşcinsel Evliliği Gerçekleşti

Rum merkezi cezaevinde tutuklu bulunan biri Kıbrıs Ermeni’si, diğeri de Brezilyalı iki eşcinsel mahkûmun, dün birlikte yaşama sözleşmesi imzalamak suretiyle, hayatlarını birleştirdikleri haber verildi.
Rum gazeteleri konuya büyük ilgi gösterirken, Alithia gazetesi, Kıbrıs Ermeni’si Kevork Tontian ile Brezilyalı Wemson Cabral Da Costa’nın, tahliye olana kadar aynı hücreyi paylaşacaklarını yazdı.
Gerek cezaevi, gerek de Güney Kıbrıs genelinde, hala daha cezalarını çekmekte olan iki erkek eşcinsel mahkûm arasında ilk kez birlikte yaşama sözleşmesi imzalandığına dikkat çeken gazete, iki eşcinsel erkek mahkûm arasındaki bu evliliğin, Avrupa’da ise ikinci olduğuna işaret etti.
Haravgi gazetesi ise haberinde, iki şahıstan birinin iki yıl önce serbest kaldığını, fakat cezaevine dönmek için yine suç işlediğini yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs
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Vatandaş 2020-01-11 14:28:02

Rumda Tophane gibi eşcinsel kum gibi hertarafından fişkiye gibi fışkırır topun oğulları puştlar

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