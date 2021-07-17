Güney Kıbrıs'ta cinayet!

Alithia gazetesi ve diğer gazeteleri, bahse konu cesedin, dün Anarita bölgesindeki Acemi Er Eğitim Merkezi (KEN) yakınında bir araç içerisinde bulunduğunu yazdılar.

Gazete 60 yaşındaki adamın dün sabah evinden ayrılarak “Nada-Anarida” yolunu kullanarak Baf-Limasol yoluna çıktığı yönünde bilgilerin bulunduğunu da belirtti.

Habere göre polis, cesedin Limasol’da çalışan ve Baf’a bağlı Nada’da yaşayan 60 yaşındaki adama ait olduğunu düşünüyor.

Cesedin durumu nedeniyle, ölen kişinin kimliği, akrabalarından elde edilen genetik materyalin (DNA) bilimsel olarak karşılaştırılmasıyla yapıldı.

Daha sonraki incelemeler, arabanın Poyiatzis'i karnından üç kez vurduktan sonra arka koltuğa atan saldırganlar tarafından ateşe verildiğini gösterdi.