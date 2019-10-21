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Güney Kıbrıs'ta dolu zarar verdi

Güney Kıbrıs’ta dün öğle saatlerinde Lefkoşa’nın güneyinde, Limasol ve “Mağusa bölgesinde” yağan şiddetli yağmur ve dolunun etkili olduğu belirtildi.

21 Ekim 2019 Pazartesi 14:42
Güney Kıbrıs'ta dolu zarar verdi

Güney Kıbrıs’ta dün öğle saatlerinde Lefkoşa’nın güneyinde, Limasol ve “Mağusa bölgesinde” yağan şiddetli yağmur ve dolunun etkili olduğu belirtildi. 
Politis gazetesi ve diğer gazeteler, etkili olan yağış ve dolu nedeniyle evleri ve yolları su bastığını, itfaiye birimlerinin, yoğun çağrılar aldığını yazdılar. Habere göre “Mağusa bölgesinde” etkili olan dolu yağışı ise kısa zaman içerisinde patates ekinlerine zarar verdi.
Güney Lefkoşa’da ise özellikle Lakadamya, Strovolos, Engomi ve Anthipoli bölgelerinin de yağıştan oldukça etkilendiği ifade edildi. 

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “Tüm Kıbrıs’taki Yeteri Kadar Bölge Dün Boğuldu” başlığıyla aktarırken Κanlıderenin bazı noktalarının taşması sonucu araç sürücülerinin araçlarında mahsur kaldığını yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
GüneyKıbrısDoluHaber
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Vatandaş 2019-10-21 15:32:01

Beter olsunlar belki boğullularda kıbrıs hep türklerin olur

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