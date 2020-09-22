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Güney Kıbrıs'ta feci kaza

Güney Kıbrıs’ta trafik kazası yapan 22 yaşındaki bir şahıs, kazadan yedi saat sonra şans eseri aracının içinde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

22 Eylül 2020 Salı 11:46
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Güney Kıbrıs'ta feci kaza

Politis gazetesi, Larnaka’ya bağlı “Artemidos” köyü yakınlarında Pazar sabah 05:00 sularında trafik kazası geçiren 22 yaşındaki bir gencin, kazadan 7 saat sonra tespit edilerek kurtarıldığını yazdı.

Habere göre, bilinmeyen bir sebepten ötürü yoldan çıkan araç 2 buçuk metrelik hendeğe düştü.

Yakınlarda bir evde ikamet eden bir kişinin öğlen 12.00 sularında aracı gördüğü ve itfaiye ekiplerinin genci araçtan çıkardığını belirten gazete, hastaneye kaldırılan gencin solunum cihazına bağlı olduğu bilgisini aktardı.

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