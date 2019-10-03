Güney Kıbrıs'ta hayvanlar için özel polis birimi kuruluyor

Güney Kıbrıs'ta Hayvanlar için özel polis birimi kurulmasını öngören yasa tasarısı Rum Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.

Güney Kıbrıs Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yorgos Savvides, Rum Bakanlar Kurulu’nun, toplantısında, hayvanlar için özel bir polis birimi kurulmasını öngören yasa tasarısının onaylandığını açıkladı.

Rum Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Savvides gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Birim kadrosunun nasıl oluşturulacağı ve ne zaman faaliyete geçmesinin beklendiğiyle ilgili bir soruya, Rum Adalet Bakanı, birimin mevcut polis üyelerinden oluşacağını, bağımsız bir birim olmayacağını ve Polis Şefinin, birimden sorumlu polis memurunun tayininden sorumlu olacağı yanıtını verdi.

Savvides, tasarının, hayvanlar için özel polis biriminin kurulması ve görevlendirilmesini sağladığını, Rum Bakanlar Kurulu'nun onayından sonra, buna katılacak olan personel seçiminin ve eğitiminin Polis Şefi tarafından onaylanacağını açıkladı.

Birimin görev tanımına da atıfta bulunan Bakan, bu konuda hayvanlara karşı kötü muamele vakalarından örnekler verdi. Savvides bunların: hayvanlara eziyet, hayvanları zararlı maddelerle besleme veya eğlence amaçlı olarak hayvanın korkunç bir şekilde ölümüne yol açacak eylemler, yarışlar sırasında hayvanlara kötü muamele ve bir hayvanı kasten bağlı tutarak bir araç tarafından sürüklenmesi gibi vakalar olduğunu belirtti.

Hayvanların insanlara saldırmaları sonucu oluşan durumlarla ilgili başka bir soruya, Savvides bunun diğer bakanlıklarla birlikte istişare edeceklerini, bunun farklı bir konu olduğu cevabını verdi.

Güney Kıbrıs Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tasarının, hayvan hakları, Sivil Toplum Örgütleri ve diğer kurumlar ile istişare altında ve diğer ülkelerde olan en iyi uygulamalar temelinde hazırlandığı belirtildi.