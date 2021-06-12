Güney Kıbrıs'ta İşsiz Sayısı 32 Binden 38 Bine Yükseldi

Haravgi’nin “10 Kişiden 6’sı 6 Aydan Fazla Süredir İş Arıyor… İşsizler 40 Bine, Yarı Zamanlı Çalışanlar da 50 Bine Dayandı” başlığıyla manşete çektiği habere göre Güney Kıbrıs İstatistik Dairesi’nin dün yayımladığı veriler geçen yıl 32 bin 803 olan işsiz sayısının bu yıl 38 bin 970’e, işsiz oranının da yüzde 7,3’ten yüzde 8,6’ya yükseldiğini gösteriyor.

Geçen yıl 449 bin 668 olan (nüfusun yüzde 62,5’i) iş gücü rakamı 423 bin 639’e (nüfusun yüzde 62,2’si) ulaştı. Çalışan kişilerin yüzde 69’u erkek, yüzde 55,9’u kadın. Geçen yıl 32 bin 803 olan işsiz sayısı bu yıl 38 bin 970’e yükseldi. 15-24 yaş aralığındaki işsiz oranı geçen yıl yüzde 14,5 iken bu yıl yüzde 19,5’e ulaştı.

İşsizlik süresi ile ilgili veriler ise işsiz nüfusun yüzde 42,4’ünün 6 ayın altında bir süre iş aradığını, yüzde 25,3’ünün 6-11 ay ve yüzde 32,3’ünün de çok daha uzun süre işsiz kaldığını gösteriyor.

İstihdam verileri de 20-64 yaş aralığındaki çalışan oranının geçen yıl yüzde 75,1 iken bu yıl yüzde 73,5’e düştüğünü gösterdi.