Güney Kıbrıs’ta kasım ayı sonu itibariyle kayıtlı işsiz sayısının, Kasım 2016’ya göre yüzde 16.9 oranında azaldığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Kasım ayı sonunda kayıtlı işsiz sayısının 33 bin 780 olduğunu; bunlardan 15 bin 976’sının erkek, 17 bin 514’nün ise kadın olduğunu yazdı.
Güney Kıbrıs'ta işsizlik geçen yıla göre %16,9 oranında azaldı
Güney Kıbrıs’ta kasım ayı sonu itibariyle kayıtlı işsiz sayısının, Kasım 2016’ya göre yüzde 16.9 oranında azaldığı belirtildi.
06 Aralık 2017 Çarşamba 13:38