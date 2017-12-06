Güney Kıbrıs'ta işsizlik geçen yıla göre %16,9 oranında azaldı

Güney Kıbrıs’ta kasım ayı sonu itibariyle kayıtlı işsiz sayısının, Kasım 2016’ya göre yüzde 16.9 oranında azaldığı belirtildi.



Fileleftheros gazetesi, Kasım ayı sonunda kayıtlı işsiz sayısının 33 bin 780 olduğunu; bunlardan 15 bin 976’sının erkek, 17 bin 514’nün ise kadın olduğunu yazdı.