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Güney Kıbrıs'ta kaçak mülteci sayısı 21 bin...

Güney Kıbrıs’a 2022 yılında giden kaçak mülteci sayısının rekor kırarak 21 bin kişiye ulaştığı bildirildi.

17 Aralık 2022 Cumartesi 12:57
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Güney Kıbrıs'ta kaçak mülteci sayısı 21 bin...



Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’a 2022 yılında giden kaçak mülteci ve sığınmacı sayısının bir önceki seneye göre yüzde 82 artış göstererek 21 bin kişiye ulaştığını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın kaçak göç konusunda öngörülmesi imkansız bir durumla karşı karşıya kaldığını belirtirken, kaçak göçmen sayısındaki artışa karşın ülkelerine geri gönderilenlerin sayısında da bir artış olduğunu, bu yıl 7 bin 500 kişinin ülkelerine gönderildiğini vurguladı.

Güney Kıbrıs’a giden kaçak göçmen ve sığınmacıların yüzde 94’ünün KKTC üzerinden, Yeşil Hat’tı kullanarak gittiği iddiasında da bulunan gazete, geriye kalan yüzde 6’lık kesimin ise deniz yoluyla Güney’e vardıklarını öne sürdü.

2022 yılının Ekim ayına kadarki sürede siyasi sığınma talebinde bulunanların sayısının ise bir önceki seneye göre yüzde 82 artış göstererek 18 bin 345 olduğunu vurgulayan gazete, siyasi sığınma talebinde bulunanların başında Suriyelilerin geldiğini, ardından Nijerya, Kongo ve Pakistan vatandaşlarının yer aldığını da aktardı.

Ekim ayına kadarki sürede 15 bin 546 kişinin Yeşil Hat üzerinden Güney Kıbrıs’a geçtikleri de iddia edilen haberde, Rum hükümetinin bu geçişleri önlemek adına; Yeşil Hat’tın elektronik sistemlerle gözetlenmesi, geçiş noktalarının kapatılması adına tel örgü çekilmesi ve kaçak mültecileri KKTC’ye geri itecek 300 sınır görevlisinin işe alınması önlemlerini hayata geçirmeye odaklandığı vurgulandı.

Gazete, Yeşil Hattın gözetlenmesi çerçevesinde kamera sisteminin de yerleştirildiğini, KKTC makamlarının da benzer bir sistemi yerleştirecekleri bilgisi aldıklarını da öne sürdü.

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