Güney Kıbrıs'ta karantinaya alınan Kıbrıslı Türk öğrencinin durumu iyi

Londra Kıbrıs Türk Gençlik Birliği Başkanı Nafiya Horozoğlu, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaparak Trodos’ta karantina altında Kıbrıslı Türk öğrencilerin olduğunu belirtti.

Horozoğlu'nun açıklaması şöyle:

16 Mart Pazartesi akşam saatlerinde Baf Havalimanı’na gelen uçakta bir Kıbrıslı Türk öğrencimiz vardı. Gencimiz şu an Trodos yakınlarında karantinaya alındı. Kendisiyle temasa geçtik durumu iyi. İngiltere'den Larnaka'ya gelen uçakta ayrıca Kıbrıslı Türkler vardı ama şu an sayı belirsiz. Uçakta 5'den fazla Kıbrıslı Türk olabilir denildi.