Güney Kıbrıs'ta Kasım ayında 23 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kasım ayında Koronavirüsten 23 kişi öldüğü belirtildi.

Salgının başlamasından bu yana 3 Aralık tarihine kadar, adanın güneyinde toplam 74 kişi hayatını kaybetti; bunlardan yüzde 66’sının erkek (49 kişi) ve yüzde 34’ünün kadın (25 kişi) olduğu bildirildi.

Limasol’da 23, Larnaka’da 10, Baf’ta 9, Lefkoşa'da 8, Paralimni'de ise 3 kişi Koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Mağusa Paralimni Genel Hastanesi’nde toplam 62 hastanın tedavi görmekte olduğu açıklandı.

Bu hastalardan 5'inin ise yoğun bakımda tedavi gördüğü kaydedildi.