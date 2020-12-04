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Güney Kıbrıs'ta Kasım ayında 23 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs'ın güneyinde Kasım ayında koronavirüsten 23 kişi yaşamını yitirdi.

04 Aralık 2020 Cuma 18:02
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Güney Kıbrıs'ta Kasım ayında 23 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kasım ayında Koronavirüsten 23 kişi öldüğü belirtildi.

Salgının başlamasından bu yana 3 Aralık tarihine kadar, adanın güneyinde toplam 74 kişi hayatını kaybetti; bunlardan yüzde 66’sının erkek (49 kişi) ve yüzde 34’ünün kadın (25 kişi) olduğu bildirildi.

Limasol’da 23, Larnaka’da 10, Baf’ta 9, Lefkoşa'da 8, Paralimni'de ise 3 kişi Koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Mağusa Paralimni Genel Hastanesi’nde toplam 62 hastanın tedavi görmekte olduğu açıklandı.

Bu hastalardan 5'inin ise yoğun bakımda tedavi gördüğü kaydedildi.

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