GÜNEY KIBRIS'TA KOVİD-19 ÖLÜM LİSTESİ UZUYOR

Güney Kıbrıs’taki Kovid-19 ile ilgili gelişmelere geniş yer veren Rum basını, salgın nedeniyle hayatlarını kaybedenler listesinin uzadığına dikkat çekti.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının toplamda 84’e, vaka sayısının ise 15 bin 789’a çıktığını yazdı.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün 339 yeni vaka açıkladığını yazan gazete, bu kişilere, geçtiğimiz günlerde hızlı testlerde pozitif çıkan ve ardından PCR testi yapılan 98 kişinin de dahil olduğunu belirtti.

Gazete, Güney Kıbrıs genelinde şu anda 122 kişinin hastanelerde Kovid-19 tedavi gördüğünü, bu kişilerden 22’sinin durumun ise kritik olduğunu yazdı.

Habere göre, 22 kritik vakadan entübe olan hasta sayısı ise 12.

AŞILAMA PLANI

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun dün açıkladığı aşılama planıyla ilgili habere geniş yer verdi.

Habere göre, Yoannu, Ocak ayı ortası başlaması beklenen aşılama süreci hakkındaki ayrıntıları açıklarken aşılanma çalışmalarına, seyyar birimler de dahil olmak üzere, 38 merkez ve sağlık çalışanlarının yer alacağını belirtti.

Aşılamanın randevu sistemiyle yapılacağını söyleyen Yoannu, aşı yapma konusunda önceliğin huzurevleri ve sağlık çalışanlarına verileceğini ifade etti.

Sağlık Hizmetleri Müdürü Olga Kalakuta Kovid-19 aşı planının tanıtımını yaparak, Ocak ayı içerisinde Pfizer-Biontech aşısının temin edileceğini, Moderna ile ilgili değerlendirmenin ise Ocak ayı içerisinde değerlendirileceğini belirtti.

Kalakuta, 2021 yılının ilk üç ayı içerisinde çok sayıda aşının temin edilmesinin beklendiğini de ifade ederken, aşılama sürecinde yer alacak 38 merkezin her birinde 3 ekibin yer alacağını söyledi.

Sağlık çalışanlarının yerlerinde aşı olacağını söyleyen Kalakuta, huzurevleri gibi kapalı alanlar için ise seyyar birimlerin faaliyette olacağını ifade etti.

Kalakuta, aşı merkezlerinde sağlık çalışanları, doktorlar ve güvenlik görevlilerinin de bulunacağını, aşıların merkezlerde muhafaza edileceğini, soğuk zincirin korunması amacıyla da bölgelere az miktarda aşının taşınacağını da söyledi.

Haravgi gazetesine göre Kalakuta, Güney Kıbrıs’ın 2021 yılı sonuna kadar 1.5 milyon doz aşı almayı planladığını, ilk üç ay içerisinde ise 200 bin aşı alacağını belirtti.

Gazete, aşılama programı için özel bir yazılım hazırlandığını, ayrıca aşılama merkezlerinden randevu almak için “Aşı Portalı” oluşturulduğunu yazdı.

Yazılım aracılığıyla vatandaşların randevuları için teyit ve 2’inci doz aşı için hatırlatma SMS’i alacağı belirtildi.

Politis gazetesi ilk etapta 5 bin kişiye denk gelen huzurevlerinde kalan, çalışan kişilerle Kovid-19 hastalarına bakan sağlık çalışanlarının aşı olacağınız yazdı.

SEN SİNOD MECLİSİ’NDEN ANASTASİADİS’E ÇAĞRI

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Kilisesi Başpiskopos II.Hrisostomos’un, pazar ve diğer dini günlerde kiliselerde yapılan ayinlere ilişkin sağlık protokolünün, hükümet tarafından yeniden incelenmesi çağrısının, dün gerçekleştirilen Sen Sinod Meclisi toplantısında da teyit edildiğini yazdı.

Habere göre, Sen Sinod Meclisi Sözcüsü Baf Metropoliti Yeorgios, meclisin, sorumlu tarafların kaygı ve endişesini çok iyi anladıklarını ancak buna eş zamanlı olarak yeni tedbirlerin Kilise için abartılı ve haksız olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

Baf Metropoliti, kararın yeniden gözden geçirilmesi için hükümete çağrıda bulundu.