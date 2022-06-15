Künye
Kıbrıs 29
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı!
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı!
Tecavüz suçundan aklandı
Tecavüz suçundan aklandı
Bar soydu!
Bar soydu!
Hırsızlık iddiası; 6 gün daha tutuklu kalacak
Hırsızlık iddiası; 6 gün daha...
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Flaş Haber
Yumurtaya yine zam geldi
Kapat

Güney Kıbrıs'ta küçükbaş hayvan besicilerine 5 milyon Euro yardım

Güney Kıbrıs’ta, hükümetin, küçükbaş hayvan besicilerine 5 milyon Euro’luk ekonomik yardımda bulunduğu haber verildi.

15 Haziran 2022 Çarşamba 13:08
308 Okunma
Güney Kıbrıs'ta küçükbaş hayvan besicilerine 5 milyon Euro yardım
banner48

Rum hükümetinin, hayvan yemi fiyatlarındaki artışlar dolayısıyla kendilerini rahatlatmak için küçükbaş hayvan besicilerine 5 milyon Euro ekonomik yardımda bulunduğunu yazan Alithia gazetesi, yardımın gerekçesinin sektöre biraz nefes aldırmak olduğuna işaret etti.

Devlet yetkililerinin aynı zamanda hayvan besicilerinin, aylardır süt üretimiyle birlikte ciddi zararları düşünüldüğünde, var olan problemlerin devlet teşvikleriyle çözülemeyeceğinin farkında olduklarına işaret eden gazete, hayvan besicilerinin, bu yardımın hayvan başına 11 Euro’ya karşılık geldiğini hesapladıklarını iletti.

Hayvan yemine olan günlük ihtiyacın ise hayvan başına 70 cent olduğunu kaydeden gazete, bu miktarın hayvancıların yaklaşık 15-16 günlük ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Bu arada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında yarın sabah Başkanlık Sarayında yapılacak toplantıda hellim konusunun ele alınacağını kaydeden gazete, Peynir Üreticileri Birliği Başkanı Yorgos Petru’nun, geçtiğimiz günlerde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ta üretilen süt temel alındığında, MİK’in (Menşe İsmi Korumalı ürün) uygulanmasının mümkün olmadığını söylediğini anımsattı.

Gazete, Petru’nun yaptığı açıklamada süt kotasıyla ilgili farklı bir anlaşma istediğini aynı zamanda Avrupa Komisyonu’ndan 5 yıllık uzatma talep edilmesi ihtimali konusunda ise olumlu görüş belirttiğini anımsattı.

Haberde, küçükbaş hayvan besicilerinin, Avrupa Komisyonu’nun onayladığı yüzde 50 oranının (hellimin yüzde 50+ koyun-keçi sütü içermesi) uygulanmasını istedikleri de kaydedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'de müebbet hapse çarptırılan şahsın cezası Başkanlık affıyla ertelendi
Güney'de müebbet hapse çarptırılan şahsın cezası Başkanlık affıyla ertelendi
Çavuşoğlu'nun ziyaretinden rahatsız oldular!
Çavuşoğlu'nun ziyaretinden rahatsız oldular!
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Anastasiadis ile görüştü
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Anastasiadis ile görüştü










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim