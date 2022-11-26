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Güney Kıbrıs'ta kuş gribi alarmı

Güney Kıbrıs'ta “Mağusa Bölgesi”nde, su kuşları yetiştirilen iki çiftlikte kuş gribi tespit edildiği açıklandı.

26 Kasım 2022 Cumartesi 15:00
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Güney Kıbrıs'ta kuş gribi alarmı



Güney Kıbrıs'ta “Mağusa Bölgesi”nde, su kuşları yetiştirilen iki çiftlikte kuş gribi tespit edildiği açıklandı.

“Philenews” haber sitesine göre, Güney Kıbrıs Veteriner Dairesi’nden yapılan açıklamada, kuş gribinin görüldüğü çiftliklerin karantinaya alındığı ve hastalığın yayılmaması için sıkı tedbirlerin hayata geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, evcil kümes hayvanı olan kişilere de, hayvanlarını kapalı yerlerde tutmaları ve yabani kuşlarla doğrudan veya dolaylı teması engellemeleri; ayrıca dışarıda gıda veya su bulundurmaktan kaçınmaları çağrısı yapıldı.

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