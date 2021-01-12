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Güney Kıbrıs'ta mülteci kampında kavga 35 yaralı

Güney Kıbrıs'ta, Koçinotrimitya köyünde bulunan Purnara Mülteci Kampı’nda dün gece saat 23.00 sularında mülteciler arasında kavga çıktığı ve yaklaşık 600 mültecinin karıştığı olaylarda 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

12 Ocak 2021 Salı 09:10
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Güney Kıbrıs'ta mülteci kampında kavga 35 yaralı

Güney Kıbrıs'ta, Koçinotrimitya köyünde bulunan Purnara Mülteci Kampı’nda dün gece saat 23.00 sularında mülteciler arasında kavga çıktığı ve yaklaşık 600 mültecinin karıştığı olaylarda 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

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